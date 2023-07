Dader familiedrama Leuven dood teruggevonden in Bokrijk

door Marijke Nijssen

Het lichaam van de dader van een familiedrama in Leuven is teruggevonden in de bossen van Bokrijk. Gisterenmiddag zijn bij het drama een vrouw en een kind om het leven gekomen. Een baby overleefde het en is buiten levensgevaar.

Op vraag van het parket van Leuven is na een familiedrama in Leuven een grote zoekactie naar de dader op poten gezet aan de Bokrijkse bossen. 's Avonds werd daar een groene Mini Cooper weggetakeld die eigendom zou zijn van de familie. Uiteindelijk werd het levenloze lichaam van de man maandag in de late avond teruggevonden in de bossen van Bokrijk.

Het drama speelde zich gisteren af in een pand aan de Grote markt in Leuven. In de namiddag kwam er een bericht binnen bij Politie Leuven. Een man verklaart hoe hij even daarvoor opgebeld werd door een oude werkgever. De werkgever vertelde dat hij zijn familie iets had aangedaan, of iets wou aan doen. Politie Leuven rukt onmiddellijk uit naar de Oude Markt. Ze vinden daar in een pand het lichaam van een vrouw, en het lichaam van twee kinderen. Zowel de vrouw als één van de kinderen zijn overleden, het tweede kind is naar het ziekenhuis gevoerd en is buiten levensgevaar. Van de dader is na de feiten geen spoor.