- In Pelt doodt een 38-jarige man zijn ex, hun baby en vierjarig dochtertje. Hij pleegt nadien zelfmoord.- Het gezinsdrama brengt een schok teweeg in scholencampus VOX in Pelt waar het vierjarig meisje school liep. Kinderen, leerkrachten en ouders krijgen rouwbegeleiding. - De Turkse gemeenschap in Limburg is in rouw na de aardbeving in Zuid-Oost-Turkije waarbij meer dan 2.300 mensen om het leven komen. - Tolu Arokodare geeft meteen zijn visitekaartje af. De nieuwe spits van Racing Genk is beslissend in de winst tegen AA Gent. - En Jong Keukengeweld is bekend. Tien jonge Limburgse chefs zullen betaalbare gastronomie promoten bij de jeugd. We stellen ze aan u voor.