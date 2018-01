Dader van vluchtmisdrijf Winterland verschijnt voor de raadkamer

Vanaf vanavond loopt u een grotere kans om te moeten blazen als u met uw wagen onderweg bent. De federale politie houdt een grote actie in het kader van Weekend zonder Alcohol achter het stuur. Maar niet alle zones doen mee. In de grote zone CARMA in de regio rond Genk is men dit weekend niet bij machte om mee te doen. Al wil dat niet zeggen dat u er niet gecontroleerd kan worden.