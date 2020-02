Dader vluchtmisdrijf in Heusden-Zolder is nog steeds spoorloos

De brand in het bordeel op de Luikersteenweg in Sint-Truiden van twee weken geleden is aangestoken. Dat vertelde politiekorpschef Steve Provost vanmiddag in de marge van de voorstelling van het jaarverslag van de politiezone. Achter de vitrines van de zogenaamde Chaussée d'Amour gaat een verdoken criminaliteit schuil die de lokale, maar vooral de federale gerechtelijke politie nauwlettend in de gaten houdt.