Daders vernielde auto's in Hasseltse TT-parking in de kraag gevat

Vandalen vernielen tientallen auto's in de ondergrondse parking van de TT-wijk in Hasselt. De auto's werden met zware stenen bewerkt, ramen zijn ingeslagen en zetels hangen vol met bloed. Ook de wagen van Natan werd vernield: "Het ergste is nog dat er overal bloed in de auto hangt. De vandalen moeten zich dus wel bezeerd hebben".Bekijk de volledige reportage vanavond in het TVL-nieuws van 18 uur 30.