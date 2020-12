- "Berg de hoera-stemming maar op en houdt je aan de coronaregels want bij een derde coronagolf komt heel de vaccinatiestrategie in gevaar." Dat zegt dokter Luc Hendrix. Volgens hem kunnen we pas tegen 2022 het normale leven terug aanvatten.- Dit weekend wordt de eerste drukte in de Limburgse winkelstraten verwacht. Daarom lanceert Sint-Truiden een druktebarometer met kleurcodes. Shoppers kunnen thuis de drukte in de winkelstraten online raadplegen en het veiligheidsrisico zelf inschatten. - Europa pompt 150 miljoen euro in Limburg. Het provinciebestuur investeert de centen in een innovatieve en duurzame economie met een job voor elke Limburger.- De stad Maaseik start een campagne om foutparkeerders te waarschuwen want ze gaan in de toekomst strenger optreden tegen wagens die fout geparkeerd staan.- En de boerenbond is boos. Die vindt het niet kunnen dat er toch een boscompensatie komt in Herkenrode terwijl er geen industriezone komt in het natuurgebied de Groene Delle. De boeren in de omgeving vrezen dat de bosuitbreiding hun activiteiten zullen bedreigen.