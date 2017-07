- Limburg telt 31 Syriëstrijders. De meeste van hen komen uit Genk en het Maasland. In een gesprek met onze redactie zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat in de eerste plaats de gemeenten geradicaliseerde jongeren moeten opsporen. - In drie Limburgse gemeenten zijn vannacht auto's in brand gestoken. In Paal-Beringen gingen vier wagens in de vlammen op. Ook in Genk en Lommel waren er brandstichtingen. - Het gerecht in Nederland looft een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip in een moordonderzoek waarin de politie getuigen in Hasselt zoekt. - De vastgoedprijzen in Limburg kennen een spectaculaire daling. Woningen verliezen gemiddeld vijf procent van hun waarde. - En de nieuwe lijst met verboden dieren zorgt voor onvoorziene problemen in het Natuurhulpcentrum. Vanaf volgende maand worden mogelijk nog meer ongewenste exotische dieren illegaal vrijgelaten in de natuur.