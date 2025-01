In Hasselt zijn een ambulancier en een politieagent afgelopen weekend gewond geraakt tijdens een medische interventie. De ambulancier is verschillende dagen arbeidsongeschikt, nadat hij werd aangevallen door een man. De politie Limburg Regio Hoofdstad werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor een incident in de Emmanuel Rollierstraat. Twee hulpverleners werden daar belaagd door een agressieve man. Een 63-jarige ambulancier van het Jessa Ziekenhuis kreeg meerdere schoppen. De verdachte had daarnaast ook een 32-jarige verpleegkundige even opgesloten in zijn woning. Wanneer even later een politieploeg de agressieve man probeert te overmeesteren, raakt ook een inspecteur van de politie LRH gewond. De verdachte, een 27-jarige man met een bestaande medische achtergrond, zal op korte termijn voor de magistraat moeten verschijnen in het kader van het lik-op-stukbeleid. Politie en parket willen nogmaals benadrukken dat iedere vorm van agressie tegen hulpverleners niet getolereerd wordt en bovendien een verzwarende omstandigheid vormt in de beoordeling van de feiten.