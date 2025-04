Voetbalclub Lommel SK bouwt volop aan een gloednieuwe voetbalacademie, vlak naast het bestaande jeugdcomplex en op enkele honderden meters van het Soevereinstadion. De infrastructuur is vooral bedoeld voor de eerste ploeg, en past in de bredere trend van andere Limburgse profclubs zoals Genk en Patro Eisden, die recent ook investeerden in nieuwe trainingsfaciliteiten. En dat is geen overbodige luxe, zegt voorzitter Van Veldhoven, want de noden in het profvoetbal blijven toenemen.