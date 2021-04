De sport padel stond dit weekend in het oog van de storm. Her er der in het land duiken er actiecomités op die klagen over de geluidsoverlast die de sport met zich meebrengt. Maar tot nu toe staat niets de groeiende populariteit van padel in de weg. En daar hebben twee Limburgse mannen optimaal gebruik van gemaakt. Ze hebben namelijk een specifieke kledinglijn voor de balsport ontwikkeld. En dat lijkt voorlopig een gat in de markt te zijn.