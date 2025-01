- In Heusden-Zolder moet een vrouw op zoek naar een adoptiegezin voor haar Galloway runderen omdat everzwijnen de hele weide van de dieren hebben omgeploegd. Ook bij andere woningen in de omgeving houden de everzwijnen lelijk huis.- Meer dan 50 politiemensen vallen in Meulenberg en op de Koolmijnlaan in Houthalen binnen in het kader van een drugsonderzoek. Daarbij zijn 11 verdachten opgepakt.- Wie in Hasselt een Uber bestelt, heeft veel kans dat er een taxi voor rijdt. Volgens marktleider HTM is een taxioorlog niet in het voordeel van de klant.- Na een reportage op TV Limburg schrijft Vlaams minister Jo Brouns een brief naar zijn Nederlandse collega om een rechtzetting in de procedure voor de erkenning van Limburgse vlaaien te versnellen.- En in een nieuwe TVL-reeks gaan we na wat de impact op Limburg is van het tweede presidentschap van Donald Trump.