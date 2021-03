In TVL Sportcafé draaien we de klok vanavond tien jaar terug. Ook toen streed STVV om het behoud. Met succes. In het Moment laten we Peter Voets aan het woord. De voormalige assistent van toenmalig trainer Guido Brepoels, en tien jaar lang rechtsback bij de Kanaries, volgt STVV nog altijd op de voet. Hij heeft er een goed oog in dat de Kanaries dit jaar in eerste klasse blijven.