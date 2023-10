door Thibaut Willems

Dana winner staat al bijna 35 jaar op de planken en dat wil ze graag vieren. In 1989 had ze haar eerste hit te pakken en bijna 3 decennia later heeft ze fans van over heel de wereld. Eind deze maand ruilt de Hasselste zangeres het sportpaleis in voor het cultureel centrum in Hasselt. Op 25 november zal Winner uitpakken met allerlei hits, maar ook met heel wat nieuwe nummers.