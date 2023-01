Dankzij sneeuw kan Stefan Goris perfect met zijn sledehonden trainen: "Voelt aan als Noorwegen of Zweden"

door Birgit Van Asten

Voor Stefan Goris uit Zutendaal is de sneeuw een groot geschenk. Want voor het eerst dit jaar kan hij met zijn honden in Limburgse sneeuw trainen. Goris is een musher of sleehondendrijver en werd eerder al Wereldkampioen. Door deze dikke laag sneeuw voelt het voor hem alsof hij traint in Noorwegen of Zweden. Normaal gezien traint Goris met zijn honden in de modder, maar nu kunnen de dieren zich dubbel zo hard uitleven. De sleehondendrijver zou normaal deelnemen aan het WK in maart, maar hij gaat dit jaar passen.