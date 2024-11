En dan hebben we nog filmnieuws voor u, want gisterenavond is Matteo Simoni zijn nieuwe film 'Milano' komen voorstellen in The Roxy Theatre in Koersel. Simoni werkte voor de film samen met regisseur Christina Vandekerckhove en speelde alleenstaande vader Alain die zijn dove tienerzoon Milano probeert op te voeden. Voor de film moest Simoni dus ook Vlaamse Gebarentaal leren, wat niet vanzelfsprekend was.