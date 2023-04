Dante Vanzeir in oog van de storm na mogelijk racistische uitlating

door Niels Christiaens

In de Amerikaanse Major League Socces staat Beringenaar Dante Vanzeir in het oog van de storm. Hij zou een racistische opmerking gemaakt hebben in de wedstrijd tussen de New York Red Bulls en de San José Earthquakes. De Beringenaar stond voor het eerst aan de aftrap. De wedstrijd lag door het incident 21 minuten stil. De MLS gaat het voorval onderzoeken. Ook zijn club New York Red Bulls wil precies weten wat er gebeurd is. Feit is dat er in Amerika zwaar getild wordt aan racisme. Zo vertrok de Nederlandse trainer Ron Jans bij Cincinnati na aanhoudende druk, na een soortgelijke opmerking.