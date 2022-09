Voetbal dan. In een vooruitgeschoven wedstrijd van de achtste speeldag in de Jupiler Pro League kreeg STVV gisterenavond het bezoek van Standard. De Luikenaars konden al 15 jaar niet meer winnen op Stayen en wilden daar verandering in brengen. En dat tegen Sint-Truiden dat in goede doen is en vorige week nog een punt pakte in Genk.