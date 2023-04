door David Bijnens

Dante Vanzeir kent zijn straf voor de racistische uitlating die hij deed in de Amerikaanse Major League Soccer. De Beringenaar wordt zes wedstrijden geschorst. Daarnaast moet hij ook een boete betalen en lessen volgen. Dat heeft zijn club New York Red Bulls bekendgemaakt. De Major League Soccer kon in principe overgaan tot een contractverbreking, maar zover komt het dus niet.