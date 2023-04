Dante Vanzeir vertelt voor het eerst wat hij echt gezegd heeft

Met Luik-Bastenaken-Luik wordt zondag het klassieke voorjaar afgesloten in het wielrennen. Vorig jaar werd Looienaar Quinten Hermans nog tweede in La Doyenne. Maar Hermans was de voorbije week ziek waardoor hij zondag nog de Amstel Gold Race aan zich voorbij liet gaan. De 19e plaats in de Waalse Pijl afgelopen woensdag was wel hoopgevend. Hermans is zondag samen met Kragh Andersen kopman in Luik.