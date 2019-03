Justitie Dario D'Arpino: "Slachtoffer werd zaterdag gemarteld en ontvoerd"

De Federale Gerechtelijke Politie van Dinant doet een sporenonderzoek in het vakantiehuis in Forzée waar het lichaam van de 33-jarige Genkenaar werd gevonden. "Het zou om een afrekening in het drugsmilieu kunnen gaan, of om een ontvoering," zegt TVL-journalist Dario D'Arpino. "Het parket sluit voorlopig niets uit.



"De zus van het slachtoffer vertelde dat haar broer eerder al aangevallen werd. De man zou zaterdag ontvoerd zijn. "Het zou erop kunnen wijzen dat de man al eerder vermoord was en de daders het lichaam hier wilden dumpen".



Onze journalist Dario D'Arpino sprak met de eigenaar van de chalet. "De man was erg formeel en wou niet veel kwijt," vertelt Dario. "Het moet een lugubere ontdekking geweest zijn".