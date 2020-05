Dave Peters schrijft biografie van Stijn Vreven

Voor de Schaduwprijs komt het volgende boek niet in aanmerking. Maar Pure Haat, Pure Liefde, over de carrière van ex-voetballer Stijn Vreven, zal zeker heel wat voetbalfans aanspreken. Stijn Vreven groeide uit van een gevreesde rechtsback tot een bevlogen trainer die geen blad voor de mond neemt. Voor we over het boek praten. Gaan we kijken naar een carrièreoverzicht.