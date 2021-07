door Wout Hermans

In Heppeneert bij Maaseik was het gisteren bang afwachten of de stijgende Maas door de dijkmuur zou breken, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Het waterniveau is er beginnen te zakken en de situatie is nu onder controle. Vandaag kwamen premier Alexander De Croo en Vlaams minster-president Jan Jambon een kijkje nemen in Heppeneert om de lokale hulpdiensten te bedanken.