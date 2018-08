De grond is zo droog dat het enkele dagen moet regenen om te herstellen

- De politie is een onderzoek gestart naar de verdachte dood van twee pony's in een weide in Eigenbilzen. Vermoedelijk zijn de dieren vergiftigd. - Het stadsbestuur van Beringen neemt extra maatregelen nadat gisterenavond een jongeman uit Tessenderlo verdronk in de Paalse Plas.- De brandweerkorpsen van Lommel en Houthalen-Helchteren rukten vandaag uit voor hevige bosbranden. Volgens specialisten moet het enkele dagen stevig regenen om de extreem droge grond weer voldoende vochtig te krijgen.- En in Sint-Truiden voert kledingzaak Ciao Bambino een siësta in omdat shoppers bij warm weer toch niet in de namiddag gaan winkelen.