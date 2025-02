Er is een federale regering, mét Vooruit. Ondanks de vele kritiek van de vakbonden stapt de enige linkse partij in de formatie toch mee in een regering. Ondervoorzitter Funda Oru uit Heusden-Zolder reageert opgelucht en benadrukt dat er voldoende socialistische accenten in het akkoord zitten. De partij moest een moeilijke afweging maken, want na zeven maanden onderhandelen en meerdere keren de handdoek in de ring gooien, lag deelname allerminst voor de hand. Toch kwamen de onderhandelaars van N-VA, CD&V, Vooruit, Les Engagés en MR gisterenavond tot een akkoord. Daarmee wordt een droom werkelijkheid voor formateur Bart De Wever: hij wordt de eerste Vlaams-nationalistische premier van ons land.