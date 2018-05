De Jongen in het Graf is nieuwste thriller van Truiense misdaadauteur Toni Coppers

De gemeente Riemst probeert de grotten van Riemst door de Vlaamse overheid te laten erkennen als ondergronds erfgoed. Dat heeft burgemeester Vos gezegd bij de voorstelling van de tunnel in de Lacroixberg in Zussen. Die tunnel van 7 meter maakt de mergelgrotten veiliger. Bij de aanleg doken wel problemen op, door een scheur in de mergel. Maar na 8 dagen was de klus geklaard. De tunnel is ook een goede zaak voor de vleermuizenpopulatie.