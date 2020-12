Bij een keukenbrand in een appartementsgebouw aan de Steenweg in Wijchmaal is een 47-jarige vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Haar 10-jarige dochter is gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De brand brak uit rond half twaalf 's nachts. Nog twee agenten en drie andere bewoners liepen rookintoxicatie op. De twee agenten waren als eerste ter plaatse en konden erger voorkomen door het vuur zelf doven. Ze troffen de moeder en haar 10-jarige dochter bewusteloos aan. De twee werden naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw verkeert nog steeds in levensgevaar. De rook verspreidde zich over het appartement, en de twee agenten raakten bevangen door de rook. Ook twee andere bewoners van het appartement hadden rook geïnhaleerd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De brandweer kwam ter plaatse. De oorzaak van de brand was een ketel op het fornuis.