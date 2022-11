De Lijn voorspelt hinder voor bus en tram door vakbondsactie

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om het kruispunt van de Kettingbrugweg, Fabriekstraat (N747), Kaulillerdorp, Bosschelweg, Steenweg op Kleine Brogel (N747) en Lillerbaan in Kaulille aan te pakken. "Het wordt omgevormd tot een vijfarmige ovonde (ovale rotonde). Rondom komen vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen die het kruispunt overzichtelijker en veiliger maken en ook de doorstroming verbeteren," aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Dit najaar worden de gesprekken voor enkele grondverwervingen opgestart. Dit project op een drukke kruising beoogt een overzichtelijker kruispunt, meer fietsveiligheid en betere algemene verkeersdoorstroming. Een ovonde met 5 armen is de beste oplossing voor het kruispunt in Kaulille. Opvallende wijziging is dat de Bosschelweg ook op de ovonde zal aansluiten. De Lillerbaan vormt nog steeds een T-kruispunt met de Steenweg op Kleine Brogel. Verkeer komende van Kleine-Brogel dat richting Sint-Huibrechts-Lille rijdt, keert straks via de ovonde. Vrijliggende fietspaden en veilige oversteekplaatsen "AWV gaat de fietspaden vrijliggend rond de ovonde aanleggen, met een verharding of groenzone tussen de rijweg en het fietspad. Op de 5 armen van de ovonde en op de Lillerbaan komen gebundelde oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers," duidt minister Peeters. Gescheiden rioleringHet middeneiland van de ovonde wordt ingericht als bufferbekken, voor de infiltratie van hemelwater. Rioolbeheerder Fluvius gaat gescheiden riolering aanleggen. Elke eigenaar in de projectzone zal op eigen perceel moeten zorgen voor een gescheiden afvoer van afval- en regenwater. Een afkoppelingsdeskundige komt gratis technisch advies verlenen en helpt bij de premieaanvraag.