De Lijn zet vanaf maandag extra bussen in

Vanaf juni 2021 worden de twee bestaande piekuurtreine) tussen Brussel en Mol verlengd tot Neerpelt. Het gaat om één P-trein ’s morgens richting Brussel en één P-trein ’s avonds vanuit Brussel. Initieel was het de bedoeling om dit al vanaf december 2020 te doen, maar doordat de elektrificatiewerken van Infrabel door de coronacrisis een begrijpelijke vertraging hebben opgelopen, is dit pas mogelijk vanaf juni volgend jaar. Dankzij de elektrificatie zullen er vanaf juni elektrische treinen rijden naar Lommel, Overpelt, Neerpelt en Hamont op de IC-verbinding Antwerpen – Mol – Hamont. De IC-trein Hasselt – Mol, die nog met dieseltreinen rijdt, zal daardoor niet langer in Mol worden gekoppeld met de trein vanuit Hamont. De trein verandert ook van naam en zal vanaf juni rijden als L-trein tussen Hasselt en Mol. Voor de reizigers van en naar Antwerpen betekent dit dat ze vanaf juni – tijdelijk – moeten overstappen in Mol. Het gaat om een overgangsmaatregel, in afwachting van de voltooiing van de elektrificatiewerken door Infrabel tussen Mol en Hasselt. Nieuwe IC-verbinding Hasselt - AntwerpenTegen 2023 wil NMBS een nieuwe IC-verbinding tussen Hasselt en Antwerpen inleggen. Op deze manier zullen reizigers uit Hasselt en Diest elk uur sneller én rechtstreeks kunnen reizen naar Heist-op-den-Berg, Lier, Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal. Deze nieuwe IC-verbinding vervangt de huidige piekuurtreinen, die door deze IC-trein worden vervangen. Een exacte timing voor de nieuwe IC-trein is nog niet bekend. In het eerste kwartaal van 2021 geeft NMBS hiervoor een geactualiseerde planning. Meer treinen op zondag Nog tegen 2023 wil NMBS op zondag de IC-verbinding Hasselt – Brussels Airport-Zaventem – Antwerpen tussen Hasselt en Leuven elk uur laten rijden in plaats van om de twee uur nu. Dat betekent dat Hasselt en Schulen op zondag elk uur via Aarschot een treinverbinding krijgen naar Leuven en Brussels Airport. Ook dit project krijgt in het eerste kwartaal van 2021 een geactualiseerde planning.