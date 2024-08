Een mobiel kunstwerk. Het is eens wat anders. Reset Mobile start in Genk en eindigt in Ijsland. Het is het nieuwste werk van de Truiense kunstenaar Gert Robijns. Het maakt deel uit van een internationaal kunstproject waar ook andere Limburgse èn buitenlandse kunstenaars aan deelnemen. Het idee groeide tijdens de coronacrisis. De wandelende stip vertrekt rond de cité en de terril van Waterschei. Eindbestemming: Reykjavik.