De verdelging van de Aziatische hoornaar staat on hold, want het budget is op. En dat leidt tot frustraties bij imkers en mensen die de nesten opsporen. Gisteren zag u in ons nieuws nog hoe ze op de grens tussen Lummen en Beringen een nest van Aziatische hoornaars op het spoor kwamen. Maar toen de imkers, zoals gebruikelijk, de melding deden van het gevonden nest, kregen ze van het Vlaamse bijeninstituut te horen dat ze geen verdelgingsfirma meer konden sturen omdat er geen geld meer was. Het nest van de Aziatische hoornaars hangt dus nog steeds in de bomen in Lummen.