De sloop van Ford Genk is begonnen

Een financiële catastrofe dreigt voor de fruittelers van Herk-de-Stad en Hasselt. Zij komen mogelijk niet in aanmerking voor vergoeding, na de vorstschade van 19 op 20 april. Het KMI beschouwt de nachtvorst als uitzonderlijk, maar tot grote verbazing zijn Herk-de-Stad en Hasselt niet opgenomen in de lijst van het KMI van getroffen steden en gemeenten. En dat terwijl de schade hier veel groter is dan in de andere Limburgse gemeenten, klinkt het. Herk-de-Stad vraagt in een brief aan Vlaams minister van Landbouw Schauvliege om hun stad mee op te nemen in de lijst voor erkenning door het Rampenfonds. Ze neemt een beslissing voor 8 september.