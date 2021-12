De Toekomstfabriek: B4Plastics

"De wielersport is een echte wetenschap geworden. Elk detail telt om de prestatie van de coureur te verbeteren." Dat zegt Filip Verboven van Bike Valley in De Toekomstfabriek, ons zondagsmagazine over innovatieve bedrijven in Limburg. Het Beringse kenniscentrum voert onderzoek naar aerodynamica in de sportwereld. Verschillende profwielrenners testen in de windtunnel van Bike Valley op welke manieren ze tijdens een wedstrijd tijdwinsten kunnen boeken, en de kans op een overwinning te vergroten. Zo bereidde Victor Campenaerts zijn werelduurrecord voor in Beringen.