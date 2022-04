De Toekomstfabriek: Brouwerij Ter Dolen

* De Vlaamse Regering heeft het voorkeurstracé voor de Noord-Zuid definitief goedgekeurd. Er komen twee tunnels onder de Grote Baan in Houthalen-Helchteren en een elektrische trambus van Noord-Limburg naar Hasselt. We praten er zo meteen over in onze studio met Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters.* In Tongeren is het assisenproces over de moord op de Genkse Luana van start gegaan. We gaan zo meteen live naar Tongeren voor een laatste stand van zaken bij collega Dirk Billion. * Na buurtprotest trekt be-MINE de vergunningsaanvraag voor 120 woningen en 200 appartementen op het Houtpark in Beringen in. Het betekent niet dat het plan definitief afgevoerd wordt. In overleg met de stad Beringen wordt een nieuw verkavelingsvoorstel uitgewerkt. * Racing Genk probeert zondag een verloren seizoen toch nog wat kleur te geven. Het begint op het veld van AA Gent aan play-off 2.* En de Truiense kunstenaar Tom Herck pakt opnieuw uit met opmerkelijke street-art. In het kasteel van Ordingen heeft hij de keldergang tussen twee gebouwen onder handen genomen met graffitikunst met de namen van bordelen op de Chaussée d'Amour.