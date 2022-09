In Herk-de-Stad was het vanmiddag uitkijken naar de komst van Camille. De West-Vlaamse popsensatie was er dé publiekstrekker op het gratis festival Herk Geniet. De festivalorganisatie was er zich bij het boeken niet van bewust dat ze dé rijzende ster van deze zomer op hun affiche hadden staan. Want de populariteit van de zangeres uit Wevelgem schoot vooral sinds haar winst bij de Masked Singer als een komeet de lucht in. Iets waar de organisatie bij het vastleggen van de artieste amper weet van had. Zij moesten dus alles uit de kast halen om de duizenden fans te kunnen ontvangen. En dat op het anders kleine en oh zo rustige festival.