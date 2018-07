Media en Cultuur De Vertellingen: Nigel Williams in Houthalen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De zomer is begonnen en daarmee ook het nieuwe seizoen van de TVL Vertellingen. Ook dit jaar is het weer lachen geblazen. Het enige wat u moet doen om een voorstelling bij te wonen is zelf een stoeltje meebrengen. Nigel Williams beet gisteravond de spits af in Houthalen.