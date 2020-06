De vier Limburgse wolvenwelpjes zien er gezond uit. Wie de roedel verstoort krijgt een boete.

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt pakt vandaag uit met een wel zeer opvallende wervingscampagne. In de stijl van het tv-programma Temptation Island gaan zij op zoek naar verpleegkundigen die zich laten ‘verleiden’ tot een job in het ziekenhuis. Jessa is op korte termijn op zoek naar tien verpleegkundigen voor de dienst Intensieve Zorg en het operatiekwartier. “We hebben in februari een eerste keer in de vijver van afstuderende verpleegkundigen gevist. Nu doen we een extra ronde”, zegt personeelsdirecteur Karel Bosmans. “We proberen net als toen, zowel afstudeerders als verpleegkundigen met ervaring te versieren voor een ‘dreamdate’. Met de campagne hopen we alvast snel te kunnen inspelen op één belangrijke en acute vraag van ons personeel, namelijk meer handen aan bed.” Parodie De campagne, die een parodie is op het populaire tv-programma Temptation Island, werd bedacht door de dienst communicatie en uitgewerkt door het Hasseltse Medialife. “We hebben vier afleveringen gemaakt met vier verleiders: dat zijn collega’s die de job al enige tijd doen en op hun manier een inkijk geven in het werk, het team en in hun werkplek”, zegt Lieve Ketelslegers, woordvoerder bij Jessa. “De afleveringen worden gehost door onze eigen ‘Rick en Annelien’, en tijdens het ‘vuurkamp-moment’ krijgen vier studenten van de twee Limburgse hogescholen die verpleegkundigen klaarstomen, hun beelden te zien.” De campagne is alleszins atypisch te noemen voor de zorgsector. “You like it or you hate it. Maar dat is altijd het risico met een concept als dit, zeker in deze tijd waarin de sector aan de alarmbel trekte", aldus Ketelslegers. “We hebben de pro’s en de contra’s naast mekaar gelegd en we denken dat de campagne alleszins zal binnenkomen bij de doelgroep voor wie ze bedoeld is. Ook in deze tijd moet je humor een plaats durven geven. Het is misschien zelfs nog belangrijker dan anders.” ‘Is Jessa jouw temptation?’ De volgende twee weken worden de vier afleveringen (eentje om de drie dagen) gepubliceerd. Ze zullen te zien zijn via de social mediakanalen van Jessa en op de jobsite van Jessa (www.ikvraaghetaan.be). Vanaf vandaag start ook een ondersteunende campagne in Jobat met onder andere twee duo interviews van vier verleiders, waarin ze dieper ingaan op de inhoudelijke kant van hun job. De campagne verschijnt ook in het straatbeeld en zal te zien zijn op de achterzijde van 22 lijnbussen die de provincie doorkruisen. Vanaf juli loopt er een 30 seconden-spot in Kinepolis Hasselt onder de titel ‘Is Jessa jouw temptation?’