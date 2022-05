De bouwsector luidt de alarmbel. De aannemers zien de aanvragen voor nieuwe bouwprojecten met 61 procent dalen. In 13 procent van de gevallen annuleert een klant zelfs een bouw- of renovatieproject dat al was afgesproken. Dat blijkt uit een rondvraag van de Confederatie Bouw. De grote boosdoener is de materialencrisis, die de prijzen doet exploderen. Voorlopig zitten de orderboekjes nog vol, maar het is koffiedik kijken wat de toekomst zal brengen.