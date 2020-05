De wedergeboorte van Hasselt: bekende Hasselaren ontdekken nieuwe stadsparels

- De Nationale Veiligheidsraad hakt enkele belangrijke knopen door. Beperkt bezoek is weer toegelaten, winkels mogen weer open terwijl uitstappen en toeristische activiteiten tot 31 juli verboden blijven. Ook de professionele en amateursportcompetities zijn opgeschort tot eind juli.- Ondertussen is het aantal ziekenhuisopnames lichtjes gestegen. Maar volgens virologen is er geen reden tot paniek en blijft er een duidelijk dalende trend zichtbaar.- Aan het Mariaziekenhuis in Pelt houden militairen van de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel een emotioneel saluut voor hun collega die getroffen werd door corona en na 7 weken de afdeling intensieve zorgen mocht verlaten. - De scholen dreigen te verzuipen bij de geleidelijke heropstart op 15 en 18 mei. Daarom doen ze beroep op de hulp van steden en gemeenten om hun kinderopvang te organiseren. - En in volle coronacrisis kondigt hogeschool UCLL een nieuwe opleiding aan: Sociaal-Cultureel Werk. De graduaatsopleiding start in september. De hogeschool verankert zo haar activiteiten op de nieuwe welzijnscampus in Hasselt.