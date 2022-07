De weg naar de top (deel 5): tennisser Gilles-Arnaud Bailly

door Tom Kums

In onze reeks 'De weg naar de top' houden we vandaag halt aan de Wilson Tenkie Academy. Daar timmert Gilles-Arnaud Bailly aan zijn nog prille tenniscarrière. De 16-jarige Bilzenaar stond dit seizoen al in de finale van Roland Garros bij junioren en kroonde zich vorige week nog tot Europees kampioen onder 18. Op de wereldranglijst voor junioren klom Bailly intussen op naar de vierde plaats. Maar de Bilzenaar blijft met de voetjes op de grond en combineert het tennis nog met zijn studies Latijn-Wiskunde. Tom Kums zocht hem op in Hasselt.