De wekelijkse markt in Hasselt verhuist tijdelijk: "Testcase voor definitieve verhuis"

De Raad van Bestuur van werkgeversorganisatie Voka Limburg heeft Joris Vrancken unaniem aangesteld als nieuwe voorzitter. Vrancken volgt op 1 januari 2024 huidig voorzitter Karin Van De Velde op. Haar mandaat eindigt na vier jaar. Joris Vrancken is CEO van P&V Group. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Heusden-Zolder, bouwt distributieborden en stuurborden. “Ik ben bijzonder vereerd en verheugd dat ik het voorzitterschap van Voka Limburg op mij mag nemen”, stelt de toekomstige voorzitter. “Samen met alle bestuurders en medewerkers van Voka zal ik ernaar streven om werkbaar ondernemerschap mogelijk te maken in Limburg en de maatschappelijke waardering van ondernemerschap als bron van alle welvaart en welzijn te verhogen. Zo moeten we alles in het werk stellen om het ondernemersklimaat in onze provincie te versterken en te verbeteren zodat we samen kunnen ondernemen en samen kunnen groeien." Voka-DNA “Ik ben heel blij en fier dat Joris Vrancken mijn opvolger wordt”, zegt huidig voorzitter Karin Van De Velde. “Joris is een topondernemer met een innoverende en internationale visie. Hij voert ook een motiverend HR-beleid. De P&V Group, waar hij CEO is, is en blijft een topbedrijf met doelgerichte lange termijnplannen. Als persoon is Joris een eerlijk man die rechttoe rechtaan zijn mening durft te uiten en dat op een respectvolle manier. Zijn jarenlange ervaring binnen onze Limburgse Kamer is een grote troef. Hij heeft ervaring als voorzitter van verschillende Voka-netwerken en is ook een uitstekend ambassadeur. Zijn ondernemerschap en expertise zal Voka Limburg de komende jaren zeker doen groeien.” De nieuwe voorzitter start op 1 januari 2024 aan zijn mandaat dat drie jaar zal duren. Tot dan neemt hij de tijd om zich grondig voor te bereiden en om een nieuw bestuurscomité samen te stellen. Dat vergadert maandelijks over de werking van de organisatie en bestaat uit 15 leden.