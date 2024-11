- De Limburgse lokale politiezones ontvangen jaarlijks 8.000 aangiftes van intrafamiliaal geweld. Dat cijfer blijft stijgen omdat alsmaar meer slachtoffers hulp zoeken.- 2024 is het natste jaar in België sinds het begin van de metingen in 1833. Volgens het KMI viel er sinds januari maar liefst 1088.8 liter per vierkante meter neerslag.- De Limburgse conference-peer doet het enorm goed in Brazilië. BelOrta in Borgloon wil daarom investeren om nog meer te kunnen exporteren naar het Zuid-Amerikaanse land.- Ondernemer Tim Schreurs lanceert zijn eigen merk van speculaas. Tim heeft autisme en laat daarom de lekkernij maken door de mensen van Assjette, een organisatie voor sociale dienstverlening in Hasselt.- Black Friday staat voor de deur. Winkels pakken dan uit met hoge kortingen, maar doe je er als consument echt je voordeel mee? We vragen het aan marketingspecialist Wouter Buntinx.