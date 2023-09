De Winning in Lummen moet afdeling KarWij sluiten: 73 jobs op de tocht

We moeten meer solidariteit tonen voor kwetsbare jongeren, dat is de boodschap die Musti Onlen meegeeft in zijn nieuwe boek 'Een nieuw hoofdstuk'. Onlen is het boegbeeld van de vzw Homie die zich in Limburg inzet voor dakloze jongeren. In het boek komen verschillende getuigenissen aan bod van die kwetsbare jongeren. Het schrijven van het boek was voor Onlen een moeilijk proces, maar hij hoopt met het resultaat beleidsmakers te kunnen aanspreken om meer in te zetten op dakloze jongeren.