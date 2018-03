De wolf had eerder twee schapen doodgebeten in Bree en Rotem

Er is een tweede wolf gespot in Limburg, maar hij is dood. Hij werd vanmorgen in Opoeteren aangereden door een auto. Het kadaver is voor onderzoek naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht. Het mannetjesdier, van ongeveer 2 jaar, kwam vermoedelijk uit Duitsland en de kans is groot dat het om de wolf gaat, die eerder in Nederland is gesignaleerd. Naya is het zeker niet. Naya is een vrouwtje en volgens de trackgegevens van haar halsband verblijft ze nog altijd in het militair domein van Leopoldsburg. De beelden van de dode wolf in Opoeteren zijn de eerste van de wolf in Vlaanderen.