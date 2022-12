- Twintig jaar na de eerste is vandaag de laatste brug over Albertkanaal in Limburg verhoogd - Wolvenwelp doodgereden op N74 in Hechtel-Eksel, Vzw Welkom Wolf stelt minister Peeters in gebreke - Deelfrigo in Tongeren is een groot succes - Centrum Bilzen stond heel het weekend in het teken van Charles Dickens - De Duystere Markt lokt duizenden bezoekers naar Genk - Marokkaanse supporters vieren uitbundig in Houthalen-Helchteren