Deelnemers Virga Jessefeesten 2024 kunnen zich vanaf nu inschrijven

door Yarne Puts

Over een jaar staan de Virga Jessefeesten in Hasselt gepland. Het zevenjaarlijks feest herdenkt het leven van de bijbelse figuur Maria en gaat gepaard met een ommegang door de stad. Het is de 47ste keer dat mensen in processie door de stad lopen om Maria te vereren. De organisatie lanceert de oproep dat deelnemers zich vanaf nu kunnen inschrijven. Het thema van de feesten is "(H)echt zijn." Het Virga Jessecomité wil in aanloop naar de feesten dan ook zoveel mogelijk alle vrijwilligers met elkaar in contact laten komen.