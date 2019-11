Definitief geen vergunning voor kippenstal in Peer

- Een solidariteitsactie die morgen zou plaatsvinden voor het asielcentrum in Bilzen wordt geschrapt. De organisatie denkt dat ze de positieve sfeer van de wake van afgelopen vrijdag niet kunnen overtreffen en vrezen de komst van amokmakers. We gaan ook live naar Bilzen waar de buurtbewoners uitleg krijgen over de plannen omtrent het asielcentrum.- In Paal bij Beringen belandt een fietser onder een vrachtwagen vlakbij de oprit van de autosnelweg. Enkele kilometers verderop op de baan richting Diest sterft een man nadat hij met zijn wagen tegen een boom botst.- De brandweer redt een man in een rolstoel uit z'n brandende woning in Kuringen.- Een 60-jarige bewoner van zorginstelling ter Heide in Borgloon is op zoek naar iemand met een tractor die regelmatig met hem een ritje wil maken. - En is er nu al te veel kerstsfeer in de straten? Enkele Hasseltse handelaars vinden van wel en willen dat er eerst meer beleving rond Sinterklaas in de binnenstad komt.