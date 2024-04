De rechtbank in Tongeren legt ex-pornokoning Dennis Black Magic een gevangenisstraf van 7 jaar en een geldboete van 4.000 euro op. Dennis Burkas is veroordeeld voor verschillende feiten, waaronder verkrachting van 8 slachtoffers. Burkas is ook veroordeeld tot het betalen van materiële en morele schadevergoedingen voor in totaal 39.150 euro.