Dennis Black Magic blijft voorlopig in de cel. Zijn verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling werd afgewezen door het hof van beroep in Antwerpen. Dennis Burkas, de voormalige pornoproducent, werd op 18 april door de Tongerse rechtbank veroordeeld tot zeven jaar cel voor de verkrachting en aanranding van acht vrouwen. Zelf was hij niet in de rechtbank aanwezig, maar het openbaar ministerie vorderde wel de onmiddellijke aanhouding. Enkele uren later werd Burkas thuis opgepakt en naar de gevangenis overgebracht. Burkas tekende beroep aan tegen zijn veroordeling. In afwachting van het proces had hij een verzoek ingediend om vrij te komen, maar dat werd dus afgewezen.