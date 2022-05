Deputatie keurt vergunning goed voor glasfabriek die 500 jobs creëert in Lommel

"Er is op dit moment heel wat zenuwachtigheid in de bouwsector. De materialencrisis weegt zwaar door. En de firma's durven na corona ook minder risico's nemen." Dat zegt Wim Lemmens van bouwonderneming Vanderstraeten in de Toekomstfabriek, ons zondagsmagazine over innovatie in de Limburgse bedrijfswereld. Het orderboekje van Vanderstraeten in Lummen is dit jaar nog goed gevuld, maar het is koffiedik kijken wat de toekomst zal brengen. De materialenschaarste zorgt voor ongeziene prijsstijgingen, waardoor bouwen bijna onbetaalbaar wordt.