Deputatie weigert vergunning voor moskee in Hasselt

De bestendige deputatie weigert een vergunning voor de bouw van een nieuwe moskee in Hasselt. De Marokkaanse moslimgemeenschap heeft al jaren plannen om een nieuwe moskee te bouwen op de plaats van de bestaande moskee langs de Koningin Astridlaan.

Het provinciebestuur weigert nu een vergunning af te leveren voor die nieuwe moskee. Struikelsteen is de mobiliteit. Er wordt gevreesd voor verkeersproblemen omdat de moskee veel groter zou worden dan de bestaande. Bevoegde deputé Inge Moors (CD&) zegt dat het provinciebestuur zich wel degelijk bewust is dat de moskee aan vernieuwing toe is. Het dossier gaat nu terug naar het stadsbestuur van Hasselt. Dat zal opnieuw in dialoog moeten gaan met de moslimgemeenschap.